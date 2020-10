En la noche del lunes, Claudia Villafañe debutó como capitana del equipo Rojo en el primer programa de " MasterChef Celebrity" y se enfrentó al equipo Azul encabezado por Fede Bal.

Luego de 50 minutos de preparación, el plato de la ex de Diego Maradona no logró cautivar al jurado y recibió duras críticas. Tras la reñida competencia, su equipo no pasó la primera prueba y quedó en zona de riesgo hasta la próxima edición.

.

"Me enoja muchísimo lo que hiciste porque sé que vos cocinás mejor que eso. Creo que si te concentrás un poco más, no te ponés nerviosa, podría estar muchísimo mejor", criticó Germán Martitegui. En ese momento, Dalma Maradona, compartió un descargo en sus redes al escuchar la fuerte devolución del jurado a su mamá.

La actriz siguió el minuto a minuto del reality y a través de su cuenta de Twitter expresó todas sus sensaciones al ver a su madre en la pantalla. Ante la crítica de Martitegui disparó: "Germán como vas a retar así a la tata????", y agregó el emoji de una cara enojada.

Momentos después publicó algunos consejos para Claudia en su participación televisiva: "Ya mismo hablo con la Clau y le explico que como ella va a DECIR 'OJO CON EL AJO' ANTES QUE LE DEN LA DEVOLUCIÓN???????".

.

"KE???? Es joda????? NOOOOOOOO!!! Yo pensé que pasaba el rojo! No importa VAMOS TATA!!!", exclamó Dalma al ver que el equipo de su madre no superó la prueba. Y agregó: "No te pongas el delantal gris!! NO LO HAGAS TATAAAAAAAAA", en referencia a la marca de la derrota.

