Dalma Maradona se encuentra de vacaciones en Disney con su familia. En Estados Unidos no solo se encuentra la hija mayor de Diego Maradona, sino que también están Gianinna Maradona y Claudia Villafañe. Las tres organizaron este viaje para poder disfrutarlo y acompañar a Roma en su primera visita al parque de diversiones.

Por está razón, la ganadora de "MasterChef Celebrity" y sus hijas no paran de compartir divertidas fotos de su viaje. Allí también está Benjamín Agüero Maradona, aunque no se lo ha visto en imágenes, la más mimada de todas es la niña de dos años que tiene la actriz.

En las redes sociales de Dalma, se puede ver la emoción de la menor, a pesar de que su madre no le muestra la cara. Como ella ya está acostumbrada, recibió algunas críticas ya que su hija se acercó demasiado a los personajes de Disney y por los protocolos de COVID-19 eso no está permitido.

Frente a los comentarios que recibió, la artista salió a responderle a sus seguidores y aclaró que no pudo llegar a agarrar a su hija. "No los podés tocar ni mucho menos abrazarlos. Lo que sucedió es que yo no podía frenar a Roma y los mismos personajes se alejan. La foto es siempre de lejos. Y sino estás comiendo en un lugar es hasta con barbijo", aclaró.

A pesar de ese percance que tuvo en su cuenta de Instagram, ella está disfrutando de ver a su hija, además de viajar con su mamá, su hermana y su sobrino.

¡Mirá las fotos de las vacaciones de Dalma Maradona en Disney!

La hija de Dalma Maradona conociendo a Goofy.

La hija de Dalma Maradona conociendo a Minnie.

La hija de Dalma Maradona conociendo a Mickey.

La respuesta de Dalma Maradona por las críticas que recibió del protocolo de COVID-19.

Dalma Maradona llegando a "Universal Studios".