Dalma Maradona se mantiene activa en su cuenta de Instagram y en algunas ocasiones decide responder dudas de sus seguidores acerca de su vida personal y profesional.

En las últimas horas, la actriz interactuó con sus millones de seguidores y no evitó responder una llamativa pregunta que le envió un seguidor. "Una duda o pregunta: ¿por qué no tenés trato con tus otros hermanos?", le consultó el usuario haciendo alusión a Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando.

Enfurecida por la pregunta, Dalma, fruto de la relación entre el ex futbolista fallecido y Claudia Villafañe, contestó contundente: "El problema es pensar que, porque no sale en la tele, no sucede. Lo mismo decían que no veía a mi papá porque jamás me interesó subir fotos cada vez que lo hacía. Son elecciones".