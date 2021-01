La relación entre Dalma Maradona y Matías Morla nunca fue buena, e incluso tras la muerte de Diego sigue siendo tensa. Ambos continúan con sus chispazos en el largo proceso judicial para conocer el destino del patrimonio y los bienes que dejó el Diez tras su deceso. Pero ahora se sumó Mauricio D'Alessandro, abogado del ex representante legal del ex futbolista, al cruce con la hija de Claudia Villafañe.

En diálogo con "Intrusos", el esposo de Mariana Gallego se refirió al trato de su cliente con una de las hijas del astro del fútbol y disparó picante: "Dalma Maradona maldice a Matías Morla, pero el contrato que él le hizo a Diego Maradona la llena de dinero".

Enterada de las palabras del letrado, Dalma arremetió sin filtro contra D'Alessandro: "Solo voy a decir que vos afirmaste que Matías Morla no tenía la obligación de presentar nada en la justicia Y SE PROBÓ QUE ESO ERA MENTIRA. No le hagas creer a la gente que se presentó todo. Eso fue por obligación de la justicia y a cuentagotas...".

En esa mima línea, cuestionó: "¿DÓNDE ESTÁ TODO EL PATRIMONIO QUE TÚ CLIENTE SUPUESTAMENTE LE TRIPLICÓ A MI PAPÁ? El problema de M M (Matías Morla) es haber hablado de más y decir que mi papá no ganó tanta plata en su vida como con él. Algo no me cierra... Ah, ya sé qué es, ¡el accionar de tu cliente en su totalidad!".

"Una persona de bien presenta TODO al otro día. No da vueltas para ganar tiempo... Hablame de todas las deudas que nos dejó tu cliente POR DESPROLIJO E INEFICIENTE. Y ni se les ocurra echarle la culpa a mi papá. La hermana, el cuñado, TODOS DESASTRES", cerró furiosa.

En paralelo, la mamá de Roma le contestó a un usuario que la criticó por su supuesta "adicción" a las redes sociales en referencia a sus constantes descargos públicos mediante ese medio: "Expongo temas de mi vida privada porque es la única forma qué tengo de defenderme de las MENTIRAS que hablan 24/7 en tv. Adicción tengo entendido que es algo que no podes dejar y yo puedo vivir perfectamente sin redes. Me parece mucho menos sano opinar de la vida de alguien sin conocerlo".