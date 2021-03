El jueves se difundieron audios de una conversación que mantuvieron Verónica Ojeda y el doctor Leopoldo Luque, hoy imputado por la muerte de Diego Maradona. Por ello, Dalma salió a cruzarla en Twitter con varias declaraciones, y tiempo después llegó la respuesta de la madre de Dieguito Fernando.

A dos días de la marcha para pedir Justicia por Diego, los enfrentamientos internos siguen a la orden del día, y tras la difusión de una charla entre Verónica y Luque, Dalma volvió a usar las redes sociales para descargarse.

En la conversación difundida en Intrusos, Luque habla del estado de salud de Diego y sobre cómo habría que mostrarlo: “Te voy a contar una boludez que me dio mucha bronca. Sé que no es importante porque a mi lo que me importa es la salud de Diego. ¿Viste que yo subí esa foto con él? La verdad es que se lo ve hermoso, y vos sabés el esfuerzo que hice para sacarlo adelante. El tipo se moría si no le metíamos un poquito de garra nosotros”, comenzó a decirle el médico a Ojeda algunos días después de la operación de Maradona.

Ante ello, la ex de Diego responde: “Que se vayan a freír churros. Yo ahora lo primero que hago cuando llego le meto una foto con Dieguito y Lola. ‘Bienvenido, papá’ y que se vayan a la mierda”.

“¿A mí me van a decir algo? Que se vayan a cagar. ¿Qué se piensan? Esa foto era, era indispensable y necesaria, para que vean hoy por hoy cómo está Diego”, continuó en tono elevado.

Y cuando Leopoldo le dice que esa foto era necesaria para él, pero que Dalma le dijo que no había que exponerlo, Verónica le dice: “Dejalas, Leo. Dejalas que se mueran con su propio veneno. Yo las conozco y sé cómo se manejan y sé cómo hacen y desarman”.

Horas más tarde, tras escuchar el intercambio, Dalma atacó a los dos: “¡Qué miedo la alianza Ojeda/Luque! ¡No entiendo como su pareja está ahí, avalando un audio donde ella lo banca y nos hace mierda a nosotras!”, dijo respecto a que el material había sido puesto al aire también en "Polémica en el bar" y Mario Baudry, novio de Verónica y abogado de Diego Fernando estuvo en la mesa.

“Lo único que puedo aclarar es que como ella dice que nos conoce, nosotras también a ella! No hay audios ni arreglos nuestros con Luque!”, continuó Dalma, furiosa.

En otro tweet, agregó: “¡También estoy esperando los audios de Luque que la hacen decir a Verónica que nosotras le pusimos algo en la bebida a mi papá!".

Ojeda decidió responderle con un mensaje enviado a su pareja: “¿Dalma por qué ocultó que su papá fumaba y me rompió las pelotas a mí por que yo conté que fumaba? Ella me lo contó a mí, que sabía que su papá fumaba”, leyó el conductor Mariano Iúdica, echándole la culpa a la actriz en relación al consumo de marihuana de Maradona en sus últimos días.

Una vez más, Dalma volvió a escribir en las redes: “Verónica Ojeda, te arrobaría, ¡pero me tenes bloqueada! Yo no te rete por haber denunciado que viste marihuana en la casa de mi papá, lo que te critiqué fue hacerlo público, me parecía innecesario".

"Porque aunque no lo creas se puede colaborar con la causa sin ir a la tele", dijo irónica.

Y luego mostró una imagen que evidenciaba que no podía hablarle directamente y detalló: “No te enojes conmigo porque pasaron un audio tuyo apoyando a Luque! Yo no tengo nada que ver!”.

.

Tras el discurso de la hija de Claudia Villafañe en sus redes, Verónica devolvió el ataque por el mismo medio. "Los audios que vos promocionás fueron antes del fallecimiento de Diego. Donde todos creíamos en sus médicos", se justificó.

Y finalizó con una terrible declaración: "Pero como nunca fuiste a verlo, es obvio que nunca van a existir audios tuyos. Si alguna vez hubieras ido a cuidarlo hablarías menos. Y deberías pedir perdón por abandonarlo".