Dalma Maradona se enfrentó a los actores que están en la serie bibliográfica de Diego Maradona. Tras todo el escándalo previo que hubo para poder grabarla, ahora vienen nuevos reclamos ya que la fecha de estreno está cada vez más cerca.

Leonardo Sbaraglia fue uno de los tantos artistas que se acercaron a la familia Maradona para poder tener su "visto bueno" y hacer la filmación con la conciencia limpia. Pero, ninguna de las integrantes aceptó esta forma de mostrar la vida del "Diez". Por esta razón, la hija mayor de Claudia Villafañe salió a contestarle en sus redes sociales.

.

Dalma es activa en las redes sociales y decidió hablar con sus seguidores, una de las preguntas que recibió fue sobre "Maradona: Sueño Bendito". "El adelanto de la serie no solo es pedorro, sino que parece un chiste, lástima los actores que se presentaron", escribieron. Ella respondió: "Actores que me dijeron que contaban la historia desde el amor. Una historia que no tiene nada que ver con la realidad, nunca es desde el amor!".

Ante esto, Sbaraglia salió a defenderse y dijo: "No fue mi intención confrontar con Claudia Villafañe ni sus hijas. Dalma Maradona tomó bien mi mensaje. Le dije que todos los que trabajamos en 'Sueño bendito' lo hicimos con amor. Todas las polémicas se van a ir disipando cuando se estrene la serie".

La respuesta de Dalma Maradona a Leo Sbaraglia.

Por el momento, lo único que queda hacer es esperar el estreno de la bioserie que llegará el 29 de octubre a través de Amazon Prime Video. Se esperan nuevas polémicas una vez que los capítulos salgan a la luz por lo que no es un caso cerrado.