Este fin de semana se vivió de una manera muy especial en la intimidad de la familia de Diego Maradona ya que el 25 de mayo se cumplieron seis meses de su muerte. Pero además de dedicarle amorosas palabras a su padre, Dalma saltó de furia contra Andy Kusnetzoff y Juana Viale por los polémicos invitados de sus programas.

En la noche del sábado, Matías Morla visitó "PH, Podemos Hablar", mientras que Leopoldo Luque se sentó en la mesa de "La Noche de Mirtha". Ambos son investigados por la Justicia para determinar su responsabilidad en el fallecimiento del Diez.

Tanto el abogado como el neurocirujano hablaron de los últimos días de Diego y de otros temas delicados vinculados a su vida. Incluso, Luque se consideró como "un amigo indispensable" para el ídolo del fútbol. Al conocer que los dos estaban en la televisión, Dalma estalló de bronca.

Desde Twitter un usuario quiso saber si estaba viendo alguno de los programas que tenía como invitados a dos de las personas más controversiales en el caso del suceso de Maradona. La hija de Claudia Villafañe disparó: "No veo tele a esa hora hace rato. No le creo más a nadie. Primero Andy con Morla y ahora los Viale con Luque. Ninguno es amigo mío e imagino que lo único que importa es el rating, así que está perfecto"

#luque que hace en la #lamesazaencasa ??? @dalmaradona tas viendo esto???? — E M I L I E (@EmilieVP) May 23, 2021

En la misma línea, otro usuario le replicó por "la libertad de prensa", pero Dalma no se quedó callada y apuntó: "¿Sabés cómo me tienen con la libertad de prensa? Esa excusa es de los mediocres para justificar las mentiras que venden en TV. Y por mala suerte no hay consecuencias de sus mentiras ni piden disculpas. Igual, lo que importa es la Justicia".