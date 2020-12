En la noche en la que se debatía la legalización del aborto seguro y gratuito en la Argentina, en las redes se dieron muchas discusiones y peleas por las posiciones a favor y en contra de la ley. Dalma Maradona fue una de las que sufrió acoso virtual por quienes no están de acuerdo con su pensamiento.

Con 1.7 millones de seguidores en Instagram, cada publicación de la hija del "Diez" puede tener gran repercusión, y así sucedió cuando en sus historias subió varias imágenes relacionadas a la votación en el Senado.

Al parecer, por sentar posición a favor de la ley de interrupción de embarazo, Dalma comenzó a recibir respuestas hirientes y muchos insultos. Pero como no es una joven que se quede callada, en esta ocasión hizo público el bullying y respondió con furia.

"Son 4 pero es siempre lo mismo con 'salvemos las 2 vidas'...", escribió sobre las personas de pañuelo celeste que la insultaron.

"¿En qué momento de mis historias yo las insulto? Solo se autodefinen. Nunca tan convencida del lado de la vereda que estoy. Y no pongo lo que me contestan porque me da mucha vergüenza por ustedes...", prosiguió en su descargo.

Y finalizó junto al emoji de un corazón verde: "Nunca del lado de obligar a parir a una niña, ¡nunca!".

Mirá su posteo: