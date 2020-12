Desde que murió Diego, Dalma Maradona utilizó sus redes sociales para realizar duros descargos en contra del abogado Matías Morla y de Jorge Rial. Sin embargo, también hizo uso de ellas para expresar conmovedoras palabras hacia su padre con dulces imágenes.

Ahora, la actriz sorprendió a su más de medio millón de seguidores de Instagram con un inédito recuerdo de su niñez junto al astro del fútbol. Es un video que publicó en sus historias y fue gracias al pedido que le realizó a los usuarios ya que, según manifestó, lo encontró en la "lupita" y después lo perdió. Es por eso que les rogó encontrarlo.

"¡Ayer en la lupita me apareció un vídeo de mi papá con mi mamá a upa donde cantábamos los 4! Ellos están de espaldas y Giani, mini, tomando mate (creo que era del 94', pero no estoy segura). ¡Lo quiero tener! ¿¿¿Me ayudan??? Otro datazo: Giani y papá arrancan cantando Cristian Castro y después me sumo yo con otro tema. ¡Sale ayuda! Cuando lo busqué para guardármelo, no lo encontré más", expresó la hija del Diez.

Al instante sus pedidos fueron órdenes ya que obtuvo la tan preciada grabación en la que se ve a Claudia Villafañe en la falda de Diego mientras ella y Gianinna toman mate y cantan "El tiempo que duró nuestro amor".

"¡Video encontrado! Gracias a todos los que me lo pasaron. Ya me lo guardé", comentó Dalma súper emocionada al ver el clip familiar.