Dalila causó mucha preocupación en las últimas horas por dejar una imagen desdibujada durante un show. Allí la cantante tenía problemas para mantenerse parada y muchos mencionaron que estaba ebria, incluso responsabilizaron a su hijo por su estado a la dar de brindar una presentación en vivo.

La artista decidió salir del silencio y acudió a sus redes sociales para brindar un descargo. Fiel a su estilo, no dio vueltas para mostrar su versión de lo ocurrido en el pasado fin de semana. "Reconozco que parecía cualquier cosa, pero yo hago de todo en el escenario, pero al parecer hay personas que no les gusta y esta perfecto", comenzó.

Además, escribió: "Que metan a cualquiera de mis hijos, eso NO. Eso es de mala persona, y estoy hablando claro y bien. A mi público siempre intento darles lo mejor y siempre creo que me brinde a todos como persona". Dalila continuó con su sentido descargo: "Me dolió escuchar que hablan mal de mi familia, que me gusta tomar champaña, si eso qué importa. No creo que la persona que dijo todo esto haya estado tomando a esa hora agua, yo terminé de trabajar".

Dalila dio su versión de lo sucedido.

"Jamás en mí banda se consumió, ni consume otra cosa. La persona que dijo todo esto puede arruinar a cualquiera, yo gracias a Dios tengo mucho trabajo por mal que le pese a no se quien y no me importa lo que digan de mi", mencionó en su defensa a ella misma y su equipo de trabajo.

"Con la familia no hay que meterse, la familia se respeta. Saludos a los que realmente aprecian mi trabajo", concluyó en su cuenta de Instagram. Los comentarios se llenaron de apoyo por su gran carrera musical, donde cosechó muchos seguidores que la esperan en distintos puntos del país.