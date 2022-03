El mundo se paró el domingo por la noche después de que Daddy Yankee, exitoso cantante puertorriqueño considerado el "Rey del reggaeton", anunciara su retiro de la música tras casi 30 años en la industria.

Si bien el intérprete de "Gasolina", "Llamado de Emergencia" o "Lo que pasó, pasó" reveló que se despediría de sus fanáticos al lanzar su último álbum llamado "Legendaddy", el cuál celebrará con una gira por América, incluyendo una fecha en Argentina, muchos no pudieron evitar la triste sensación en el pecho de que serán las últimos shows del artista.

Daddy Yankee dio todos los detalles de su retiro con un emotivo video que compartió en Instagram en el que agradeció el apoyo de sus fanáticos a lo largo de los años : “Al fin veo la meta de esta carrera, que ha sido una maratón".

Daddy Yankee repasó su carrera al contar que se retira de la música.

“La gente dice que hice mundial este género, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertirlo en el más grande del mundo”, comenzó el puertorriqueño sobre el apoyo de sus seguidores.

“Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema. Trabajé con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y que trabajen por su familia y por los suyos”, expresó el cantante emocionado.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Los voy a despedir celebrando mis 32 años de trayectoria con este pieza de colección titulada ‘Legendaddy’”, cerró el artista al adelantar que “es lucha, fiesta, guerra y romance”.

¡Mirá el triste anuncio de Daddy Yankee!