Tras más de dos años alejado de los medios de comunicación, Roberto Pettinato volvió a aparecer ante las cámaras en un móvil donde evitó a hablar de las numerosas denuncias por abuso sexual por parte de figuras del ambiente, ex compañeras y colegas. Pero Martina Soto Pose lo destrozó: "Es una inmundicia de ser".

"No hablo del tema, ya pasó mucho tiempo y no pasó absolutamente nada. Mi nombre siempre estuvo un poco sucio, soy como Jack Sparrow, muy inteligente, sexy y con una reputación media", manifestó el presentador en su reaparición mediática.

Luego de la emisión de su nota al aire de "Intrusos", Soto Pose, una de las denunciantes, criticó firmemente que el conductor regrese a las pantallas. A través de su cuenta de Twitter, publicó un contundente comentarios donde explica por qué Pettinato no debe volver a la televisión.

Martina Soto Pose es locutora de radio.

"Ay chicxs, no... Pettinato volvió y van a buscarlo para ponerle el mic y que siga diciendo barbaridades e incongruencias. No le den más aire a esa inmundicia de ser. No es excéntrico. Es un sorete. Corta la bocha, diría Ivo", escribió la periodista.

En un intercambio de comentarios con sus seguidores donde compararon al mediático con Baby Etchecopar, la locutora disparó: "¿Baby también encerraba a compañeras de trabajo en una oficina o camarín a toquetearlas? ¿También se las tranzaba a la fuerza en su primer día de laburo a modo de “iniciación”? No sabía, che".

El descargo de Martina Soto Pose.

Para concluir su descargo, Soto Pose disparó: "Tengo muchos episodios más de la misma índole para agregar al prontuario, eh. Experiencias horribles mías y de compañeras, pero lo voy a dejar acá porque de verdad, ese hombre despierta lo peor de mí. Recuerdos muy de mierd...".