Este miércoles falleció Diego Maradona a los 60 años y la noticia repercutió en el mundo de la farándula argentina. Varias figuras del mundo del espectáculo se expresaron en las redes sociales sobre el fallecimiento del Diez.

Una de las ellas fue Thelma Fardín, quien publicó una fotografía en su cuenta de Instagram y la acompañó de un extenso mensaje para despedirse del astro del fútbol. Sin embargo, su publicación generó polémica entre sus seguidores ya que Maradona tuvo en vida un largo historia de denuncias por violencia de género y también varias declaraciones o gesto que van en contra a la ferviente militancia feminista en la que se apoya Thelma.

.

No obstante, Fardín argumentó que "el feminismo es liberación" y que por ello no debía dar explicaciones de su pesar por la muerte del ídolo popular. Aunque, el debate fue por más y algunos usuarios tildaron su accionar de "contradictorio" ya que compararon su posteo con la denuncia por violación que hizo contra Juan Darthés en 2018.

Al respecto, reflexionó: "Debatamos lo que quieran, pero el nombre de mi abusador dejalo afuera, porque ahí ya no estás hablando de mi feminismo, ni de mis ideas, estás apuntándome a la herida, y eso en una discusión sensata no se hace. Estoy en desventaja porque me expuse para que muchxs despertaran, eso no Ixs autoriza a llevarme una y otra vez a ese momento. Menos ustedes compañeras, podemos no pensar igual, pero yo no fui al muro de una compa a nombrarle veinte veces a su abusador como argumento de nada. Eso es re victimización de la más asquerosa".