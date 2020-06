A comienzos de junio nació Abril, la primera hija de "El Polaco" y Barby Silenzi. La beba llegó al mundo en medio de la pandemia de coronavirus y trajo alegría a la vida de la pareja que desde hace tiempo deseaba formar una familia.

"Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás... en un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas... hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría... compañera, amiga, novia... mi amor Barby Silenzi te amo me haces muy feliz... se las presentamos ella es #ABRIL", escribió el cantante horas después del nacimiento de su pequeña.

Desde ese entonces la bailarina y el intérprete de "Deja de llorar" llenaron sus redes sociales de posteos de la beba, hasta le crearon un Instagram personal para registrar su crecimiento. Uno de los momentos que retrataron fue cuando la madre de Silenzi llevó en brazos a Abril. El dulce instante fue publicado por la madre de la niña quien escribió: "Yo me duermo con la abu".

El Polaco también es padre de Alma Cwirkaluk y Sol Celeste Tejeda

Sin embargo, el posteo se llenó de críticas y cuestionamientos de los usuarios, quienes se preguntaron si la abuela de Abril rompió la cuarentena obligatoria para ver a su nieta.

.

"Perdón, ¿no estamos en cuarentena?"; "¿Por qué no se pone barbijo la abuela?"; "¿Vive con ellos?"; "Barbijo, por favor, a la abuela. No la dejes que hable sin barbijo", fueron algunos de los comentarios que recibió Barby en su posteo.