Mientras que L-Gante se encuentra cumpliendo con sus responsabilidades artísticas en Europa, continente en donde tiene varios conciertos y shows programados en distintos países, su pareja, Tamara Báez, disfruta de su tiempo a solas junto a su hija Jamaica.

La joven de General Rodríguez suele compartir todos los detalles de su vida cotidiana en redes sociales, ya sea sus operaciones estéticas, los avances de su nuevo hogar o sus noches de diversión junto a sus amigos.

En ese sentido, la mamá de Jamaica contó sus planes de domingo por la tarde: pasar a buscar a una amiga e ir al shopping para comer y hacer unas compras. A raíz de esa publicación, sus más de 680 mil seguidores le pidieron que mostrara todos los productos que se había comprado en su paseo.

Entonces, Báez compartió un gracioso video en el que dio detalles de todas las prendas que compró tanto para ella como para su hija y su pareja, L-Gante. Sin embargo, los haters siempre están presentes y una usuaria le preguntó por qué había cambiado su forma de ser con la fama.

"¿Antes de ser conocida dónde comprabas? No es de mala pero por qué la gente cambia cuando tiene plata... ¿de qué les puede servir un sweater de marca? Les aumenta el ego o no sé, pero es triste es cierta manera ver cómo dejan de ser lo que eran antes. La ropa de marca nunca hace a las personas... ¿por qué tanto? Si podés ser vos con lo que tenés sin aparentar", expresó.

Sin quedarse callada, la novia de L-Gante le contestó contundentemente: "Me iba en colectivo a este mismo shopping que fui hoy, dos horas de viaje, por mi par de zapatillas preferidas. Salía feliz solo con eso. Los gustos son siempre los mismos, yo no cambié. No muestro para presumir, muestro porque a la gente que me quiere y me sigue le entretiene lo que subo. Si no les gusta, ya saben, bebés".

La sincera respuesta de Tamara Báez a una hater de las redes sociales.

¡Mirá todas las compras que Tamara Báez hizo en el shopping!