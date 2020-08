Cristina Pérez cumple 47 años y por ser un día tan especial publicó un video que le regaló uno de sus seguidores, en el que se la ve en todas las etapas de su vida.

La periodista nació un 17 de agosto en San Miguel de Tucumán, ciudad en la que comenzó a ejercer el periodismo. Tiempo después llegó a Buenos Aires para conducir "Nuevediario", de Canal Nueve, y en 2002 arribó a Telefe. Desde hace 18 años conduce el noticiero nocturno junto a Rodolfo Barili y se convirtieron en una de las parejas periodísticas más importantes de las últimas décadas.

Por su permanencia y trayectoria, se convirtió también en una ídola para mucho. Es por eso que uno de sus fans le regaló un emotivo video por su cumpleaños en el que se ven imágenes de distintos momentos de su vida.

La conductora celebra su cumpleaños en redes.

Para agradecer el cariño recibido, reposteó el video y escribió: "Gracias por tantos saludos hermosos en mi cumpleaños. Gracias por el amor que me dan cada día. Me emociona hoy y siempre. Cada uno de los que me dejó palabras de amistad, aliento y alegría, les aseguro, los llevo en mi corazón".

Obviamente, su muro se convirtió en una cartelera de saludos y mensajes de amor de parte de miles de seguidores.

¡Mirá el tierno video!