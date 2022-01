Si bien pasaron más de 10 años desde la finalización de la última temporada de " Casi Ángeles", sus fanáticos siguen viviendo la ficción juvenil con la misma pasión como si se hubiese emitido ayer.

Es por esta razón que Cris Morena, su directora, decidió emocionar a todos con un emotivo posteo al compartir fotografías inéditas del elenco de la novela: Lali Espósito, China Suárez, Peter Lanzani, Emilia Attias, Gastón Dalmau y Nicolás Riera.

"Preparándonos para el 2022, les sigo compartiendo distintos #Ineditos como estas fotos de ´ Casi Ángeles´. ¿Qué les gustaría ver en bycris este 2022?", escribió la mamá de Romina Yan en su cuenta de Instagram, lo cual cosechó muchos comentarios sobre una posible reunión del elenco.

Desde que la ficción adolescente terminó en noviembre 2010, todos sus seguidores piden constantemente por una nueva temporada o una reunión entre los protagonistas. Sin embargo, Lali Espósito se encargó de liquidar todas las especulaciones con un furioso mensaje en redes sociales.

" Con todo el amor, ¡me impacta que sigan hablando de eso! Los adoro, pero cortemos el cordón umbilical. Perdón que se los diga así, pero ¡no va a volver Casi Ángeles! Ya está, lo superan, ¡basta !", expresó la artista en un vivo de Instagram.

Y cerró contundente: "A mí me ven acá, en La Voz, me vieron en Sky Rojo y me ven en series. Peter Lanzani está rompiéndola, haciendo cosas increíbles. Ahora se viene El Reino. Mi amiga Cande Vetrano, rompiéndola. Mi amiga Mery del Cerro, hermosa y conduciendo. Todos seguimos unos caminos preciosos. Disfruten de nuestra adultez y de la suya".