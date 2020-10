. . .

Un siglo lleno de lucha, de fuerza, de Talento, de VIDA. Hilda hoy solo quiero agradecerte: por todo tu trabajo, por nunca bajar los brazos, por ser un ejemplo delante y detrás de Cámara. Carmen para muchos, la profesora Acosta para otros, Nilda Santillan en Floricienta o la mamá de torcuato en Bella y Bestia... sea el personaje que sea, en todos estabas vos, estaba tu luz y tu esencia. Gracias Hilda por tanto amor, tanto profesionalismo y tanta magia. Que tengas el mejor de estos 100 años de vida. Te abrazo y admiro ❤️