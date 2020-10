La semana pasada, José María Listorti reveló que dio positivo de coronavirus y que iba a permanecer aislado junto a su familia. Si bien al principio presentó síntomas leves, en las últimas horas el conductor tuvo que ser internado en Los Arcos.

"Estoy internado, el sábado a la noche tuve un poquito de fiebre 38.3 y el domingo a la mañana seguí con fiebre. Mi doctor me dijo 'no, acá algo pasa'", reveló Listorti en un video en sus redes sociales.

Y detalló: "Me hicieron una tomografía y exámenes de sangre y me dio que tengo neumonía provocada por el Covid. Pero estoy bien, no me agito ahora me bajó la fiebre. Cuidense, no subestimemos más a la enfermedad, no pensemos que no nos va a tocar".