El coronavirus mató a miles de personas a nivel mundial y muchas figuras de la farándula argentina, ya sea Diego Ramos, Gimena Accardi o Nancy Pazos, revelaron que sus papás también fallecieron por la enfermedad. Ahora, Julia Mengolini utilizó las redes para contar que su padre de 78 años, José, falleció debido a complicaciones a raíz del Covid-19.

"Falleció mi papá. Era fuerte y sano y tenía pila para rato. Pero ya tenía 78 pirulos y el covid terminó con él en apenas 10 días. Cuiden a los suyos en estas fiestas. Se puede brindar por zoom y esperar un poquito más ese abrazo. Yo a mi papá no lo voy a poder abrazar nunca más", escribió la periodista en Twitter.

Después, la mamá de Rita decidió homenajearlo con un emocionante texto: "Ya se que estamos en esta de deconstruirnos y destruir la idea del amor romántico, pero cuando las cosas se empezaron a complicar y a papá lo durmieron en terapia intensiva, mamá alcanzó a decirle que se sentía una privilegiada por haber vivido un amor tan grande, una pasión que duró más de 50 años".

"Ya sé, ya sé, me van a decir que el amor de la vida no existe y todo eso, pero yo lo vi, fui testigo: tal vez no sea necesario, es cierto, pero de existir existe y cada tanto sucede. (Ojalá puedan volver a decirse lo mucho que se aman. Fuerza Mengo!)", terminó en sus redes.