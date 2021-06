Le ha llegado el turno a Paula Chaves para darse la vacuna contra el Coronavirus. La conductora se acercó a uno de los puntos de inoculación y lo compartió en sus redes sociales. La esposa de Peter Alfonso publicó dos imágenes en su cuenta de Instagram y dejó un comentario sobre el trato que recibió.

La modelo recibió la primera dosis de la vacuna Aztrazeneca. En primer lugar, relató sus sensaciones al sentir los efectos del pinchazo. “Con esta cara poco real te digo que me siento bien post vacuna… Solo dolor de cuerpo y ganas de estar todo el día tirada en la cama!”, relató Paula con un filtro de mariposas en su rostro.

.

Sin embargo, las declaraciones de la ex conductora de “Bake Off” no terminaron allí. También compartió una foto en la que se la observa en el momento que recibió la vacuna y tuvo una particular queja. “Lo único que no me gustó! Es que no abran y me muestren como cargan la vacuna delante mío. Ya la traen cargada”, explicó en una nueva historia.

La modelo publicó algunas imágenes luego de vacunarse.

Además, comentó que llevó el certificado de lactancia brindado por su obstetra. También ha enviado un mensaje esperanzador y que incita a la vacunación masiva en Argentina. “La mejor vacuna es la que te puedas dar!”, comentó la modelo en su Instagram.

Cabe recordar que Pedro tuvo Coronavirus durante febrero y atravesó días complicados con la enfermedad. Por ese motivo, la noticia de la vacunación de su esposa fue celebrada por sus seguidores y su familia.