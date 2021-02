Hace una semana, la influencer de cocina Karina Gao reveló en sus redes sociales que dio positivo de coronavirus y despertó mucha preocupación ya que transita el embarazo de su tercer hijo.

Días después la cocinera de "Flor de Equipo" debió ser internada y en la mañana de este jueves fue trasladada a terapia intensiva por una neumonía bilateral como consecuencia del Covid. A través de una serie de historias en Instagram, detalló su diagnóstico médico y reveló el miedo que siente.

"El día de hoy fue complejo, pensé que ya después del quinto día todo mejora pero no... todavía podía ser peor. Y es momento de preguntarte cuándo joraca termina esta montaña rusa, pero no me está gustando la respuesta", comenzó en una foto que subió el miércoles sobre su estado de ánimo y de salud.

.

Luego contó que en la clínica le suministraron paracetamol intravenoso para bajar más rápido la fiebre y en las últimas horas confirmó que fue trasladada a la sala de terapia intensiva. "Acá les actualizo un poco qué pasó en estas 24 días", dijo para referirse a sus fieles seguidores.

"Ayer a la tarde se fue todo medio al pique. Empecé a no saturar bien y me costó respirar mucho. La fiebre seguía persistiendo fuerte", detalló. Y confesó: "Tuve mucho miedo ayer, sinceramente pensé de todo. Pasé la noche como pude".

La cocinera influencer contó cómo transita el coronavirus durante su embarazo.

Al mismo tiempo dijo que le confirmaron la neumonía bilateral y que le pusieron oxígeno para que la ayude un poco. "Acá estamos", cerró e incluyó emojis de un brazo marcando el músculo.