Cuando se conoció la decisión de "Los Nocheros" de no vacunarse contra el coronavirus, mucha gente salió a criticarlos. Entre ellos, José María Listorti fue contundente a la hora de asegurar que es sumamente necesario que todos se inmunizen contra la contagiosa enfermedad para que lentamente vuelva todo a la normalidad y apuntó duramente contra el grupo folclórico por su ignorancia.

"No puedo entender cómo hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible. El mensaje de Los Nocheros me parece un acto egoísta terrible porque no es así, estamos en la inmunidad de rebaño y sino váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos, es el ABC de la vacuna y es una cuestión de emergencia”, había expresado el conductor en diálogo con Juan Etchegoyen.

El conductor no se dejó amedrentar por el grupo vacunas que lo acosó en la calle.

Tras sus declaraciones públicas, un grupo antivacunas increpó al humorista en medio de la calle y le hicieron una especie de "escrache" público en las redes. “Quiero saber por qué nos querés mandar a una isla a los que no nos queremos vacunar”, preguntó una de las mujeres en el video difundido.

Listorti contestó tranquilamente a las acusaciones y aconsejó que se guiaran por las medidas públicas de salud: “No, no es un tema para mí debatible. No es debatible. Si tienen ganas de debatirlo, vayan al ministerio de Salud, yo no doy las vacunas, yo me guío por datos científicos”.

Sin embargo, los antivacunas le continuaron gritando al conductor por escuchar solamente a “un grupo de científicos”: "No debatís el tema porque lo desconocés”.

Después del insólito cruce, el actor se manifestó a través de su cuenta de Twitter sobre el irracional "escrache" que había vivido: "¡Orgulloso de ser provacuna! ¡Innecesario este escrache! ¡Sirve para difundir una vez más lo que pienso! ¡Hay que vacunarse! Lo repito: ¡Hay que vacunarse".

El conductor destacó la importancia de inmunizarse contra el Covid-19.

Otro usuario dijo que era un cobarde por no querer debatir en la calle, por lo que José María decidió contestarle: " Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mí no hay debate con el tema vacuna. El argumento antivacuna es infantil y peligroso. ¡Hay que vacunarse! ¡Hay que vacunarse".

La furiosa respuesta de José María Listorti a un ataque antivacuna en las redes.

No obstante, un internauta pasó un límite cuando lo tildó de "genocida" y "periodista mercenario" por estar a favor de las vacunas: "¡No nos respondiste nada, no querés debate pero desinformas! ¡Vamos a ir radio por radio!".

Ante este terrible ataque virtual, el cómico no dudó en insitir con su postura: "Es que los argumentos que ustedes esgrimen son de nenes de jardín de infantes. Imposible debatir. Innecesario que vengan a la radio para convencerme de algo que no tienen por qué convencerme. No pierdan su valioso tiempo en mí".

Terrible acoso de grupo antivacunas a José María Listorti.

Mirá el video del escrache que le hicieron a José María Listorti