Hace tan solo unos días, Juan Yacuzzi, el actor que interpretó al pequeño "Coqui" en "Cebollitas" denunció maltratos durante las grabaciones de la novela. Ante la viralización de sus dichos, Carmen Barbieri, quien encabezaba la tira como Mercedes “Mecha” Batista o "La mamá del Colo", salió a contradecirlo contundentemente.

La capocómica habló con Yacuzzi en su programa "Mañanísimas" y se mostró indignada por sus duras declaraciones: “Me enoja, me fastidia, me angustia, porque yo nunca hubiese permitido que maltraten a un niño. Yo estaba siempre, era protagonista de cartel, estaba todo el día ahí”.

Después de algunos días en los que se mantuvo en silencio, el joven que encarnó a "Coqui" en la ficción habló con el periodista Juan Etchegoyen y manifestó su enojo: “Qué tan equivocada estaba Carmen Barbieri. Nadie en este mundo me va a decir ´no lo viviste, no lo sentiste´”.

En ese sentido, Yacuzzi continuó: “Lo veo mal encerrarte, tomar una posición que no te corresponde, se metió en el tema mientras que nadie la nombró. Nadie le dijo ´vos, hiciste esta cosa´. Me convocó para hacerme una entrevista en la cual no me dejó hablar”.

“Estábamos hablando de maltrato y me maltrató en vivo. Me sentí ninguneado. Por ahí no sabía ni que decirme. Lo que hizo fue un fiel reflejo de Cebollitas”, reflexionó sobre los sentimientos a los que se enfrentó.

Carmen Barbieri le hizo un desplante a Juan Yacuzzi sobre el maltrato en "Cebollitas".

“¿Quién sos para decirme mentiroso? ¿Para decirme si actúo o no actúo? La verdad que me sentí recontra atacado….Me maltrató en vivo y la gente me apoyó al igual que mis compañeros”, expresó irritado.

Además, el actor se refirió al insólito accionar de Fede Bal: “No solo la gente sino mis compañeros me apoyaron. Hay muchos que se las agarran conmigo. Me han escrito de la producción que se lo tomaron de una manera personal. O gente que está relacionada con los productores. Si leen las noticias o ven los videos, no soy solo sino el 80% de los chicos. Fede Bal le dijo que le pida disculpas a la gente y no a mi, es poco inteligente porque no le aconsejó de manera correcta”.

Y cerró contundente: “Tendría que leer un poquito más y ver lo que le dijo la gente. Y sino que se quede con eso pero hay que escuchar un poquito más cuando todos te dicen que te equivocaste".

