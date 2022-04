Si bien hace tan solo unas semanas estaban viviendo el mejor momento de sus vidas, la China Suárez y Armando Mena Navareño estarían atravesando una dura crisis que salió a la luz cuando la actriz borró todas las fotografías en redes junto a su novio.

Aunque la artista, que fue la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, o su rumoreado novio no hablaron sobre las distintas versiones, fue el mejor amigo del empresario español quien dejó entrever las dificultades de la pareja.

Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, se comunicó con el amigo de Navareño, Iago Fernández: “Hace rato que vienen los rumores de crisis entre la China Suárez y Armando Mena Navareño y ahora tenemos una de las palabras más buscadas”.

.

"Este fin de semana a mi me llegó una foto del español pasándola genial en un boliche en Madrid y en relación a eso establecí contacto con una fuente muy importante de esta historia”, explicó en el vivo de Instagram.

Y cerró contundente con su hipótesis: “Iago Fernández me respondió la primera pregunta que era si podía justamente hacerle una pregunta. Él me respondió ‘Hola, claro dispara. Luego le consulté directamente si sabía algo de la relación de su amigo Armando con la China Suárez y ahí algo no le gustó y me clavó el visto literal como lo ves en pantalla. A mí todo esto me da la sensación que está todo muy mal y en el peor momento sino para que vas a ocultar una información y hasta incluso me vas a bloquear”.

¡Mirá todo sobre la crisis entre la China Suárez y Armando Mena Navareño!