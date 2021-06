Este lunes y a dos meses del escándalo por infidelidad se conoció que Horacio Cabak se casa con Verónica Soldato. La crisis de pareja se solucionó y el modelo le habría pedido compromiso a la mujer luego de 27 años juntos y tres hijos en común.

La noticia fue revelada por Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana" después de dar algunas pistas a modo de enigmático. "Quien se casa con su mujer, hace rato que están, es Horacio Cabak. Horacio Cabak se casa con Verónica Soldato", anunció el periodista.

Pero a los pocos minutos, el modelo rompió el silencio a través de las redes sociales y se hizo el desentendido de la información. A través de un picante tuit respondió: "Iba a ser una cámara oculta para Marcelo Tinelli. ¡¡¡¡¡¡¡¡Me descubrieron!!!!!!!!!!!!!!".

Luego también en tono irónico buscó desmentir la noticia: "Avísennos con tiempo así nos preparamos. No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea. No sabíamos nada. Gracias". Además de Brito no tardó en comentar y protagonizaron un tenso cruce.

"Me encanta que ahora sean amigos", disparó el periodista a modo de chicana sobre la relación de Cabak con Marcelo Tinelli. Y el modelo le respondió: "Nunca dejamos de serlo. Nos conocemos hace 25 años".

