La redes sociales explotaron después que la China Suárez rompiera el silencio sobre los escandalosos mensajes que intercambiaba con Mauro Icardi y asegurara que el futbolista le había dicho que se estaba separando. Sin embargo, los usuarios no pudieron contener la conmoción cuando Wanda Nara le contestó y la tildó de "putit...".

"Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer", expresó la actriz en una carta que compartió a través de sus historias de Instagram.

Parte del descargo de la China Suárez.

Ante la viralización de sus palabras, la botinera no se quedó de brazos cruzados y publicó una reflexión en la que mostró imágenes junto a su pareja de los últimos tres meses, tiempo que de acuerdo a la China creía que estaban separados: "De mi familia me encargo yo, de las putit... la vida misma".

.

En ese sentido, el rosarino de 28 años no dudó en darle la razón a su esposa y se mostró muy enamorado con una fotografía de Wanda abrazándolo por la espalda en el que se lucen los tatuajes de los nombres de sus hijas Francesca e Isabella.