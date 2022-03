Semanas atrás, Dani La Chepi confirmó su separación de Javier Cordone y explotó la polémica cuando reveló, tras varios rumores de infidelidad, que recibió chats de su ex novio con otras mujeres.

"Me mudé hace poco y ahora me separé, creo que tiene que ver con todo esto mi salud. Sumado a las minas que me envían capturas de chat hablando con Javier arreglando para cog…", expresó la conductora de "El Juego de la Oca" en Socios del espectáculo.

Pero ahora, fue Cordone el que rompió el silencio y hablo sobre su ruptura con la ex participante de "MasterChef Celebrity". Harto de las especulaciones, el ex futbolista escribió un contundente descargo en una historia de su cuenta de Instagram.

"Durante el tiempo que estuvimos juntos con Dani aposté siempre a la relación e intenté que perdurara, la respeté y acompañé en todo. Hasta el último día de nuestra relación me la jugué por tratar de construir (ella igual) y siempre voy a querer lo mejor para Daniela, ¡por todo el amor verdadero que hubo y hay!", sostuvo Javier, quien trabaja conduciendo un camión de recolección de residuos.

Para cerrar sobre su historia de amor con Dani La Chepi que comenzó al inicio de la cuarentena, explicó: "¡Todo lo demás es parte de otra historia!".