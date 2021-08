Después del inesperado fallecimiento de Diego Maradona en noviembre 2020, varios jóvenes contaron sus historias en los medios y aseguraron que eran hijos del astro del fútbol. Magalí Gil era una de ellos y aseguró que su madre biológica, quien la dio en adopción tras dar a luz, le confesó que el ex DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata era su padre.

Claudia Mariana, madre biológica de la supuesta hija de Maradona, habló en "Fantino a la Tarde" y reveló que tuvo una corta relación con el ídolo entre los años 1994 y 1995, tiempo en el que habrían concebido a Magalí.

Hasta el momento, Diego Maradona solo tiene cinco hijos: Diego Jr., Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando.

"Tuve a Magalí con Diego y te cuento que la tuve que dar en adopción por los problemas que había en esa época. Magalí es realmente ciento por ciento hija de Diego", confesó Mariana a los medios sobre la paternidad de Diego.

Sin embargo, tras las pruebas de ADN correspondientes, Ángel de Brito compartió que se corroboró que Magalí Gil no es hija del ex futbolista: "Magalí Gil no es hija de Maradona. Así, lo determinó una prueba de ADN, realizada con una hermana de Diego, hace 15 días".