Por el dictado de la cuarentena obligatoria por coronavirus están prohibidos todos los encuentros sociales y es por eso que Jorge Taiana festejó su cumpleaños sin su familia y amigos. A través de las redes sociales compartió el momento de la torta en el que aparece Claudia Villafañe, lo que confirma su noviazgo.

Luego de años de hermetismo, la ex de Diego Maradona apareció de manera inesperada en la publicación del productor en su Instagram y así se reveló también que comparten el aislamiento social juntos. Hace algunos años, la mediática se refirió a su vínculo amoroso sin dar nombres: "Ya estamos comprometidos, no hace falta un anillo. No es un compromiso formal. Simplemente uno se compromete como persona con la otra. No me volvería a casar y a convivir".

.

El rumor sobre su amor nació en 2013 cuando la revista "Paparazzi" difundió una foto de Taiana junto a Benjamín Agüero, hijo de Sergio "el Kun" Agüero y Gianinna Maradona. Sobre el ocultamiento de su relación amorosa, Villafañe aclaró en su momento: "Siempre prioricé que mis hijas tengan una buena relación con su papá y lo sigo haciendo".

Festejó sus 52 años en cuarentena.

En el video compartido por Taiana se lo puede ver soplando las velitas mientras le cantan el "feliz cumpleaños". Si bien Claudia no se ve en las imágenes, los usuarios reconocieron su voz en la clásica canción, además en el reflejo de la tele que aparece de fondo se puede apreciar la silueta de una mujer similar a la de la mediática.