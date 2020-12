Entre los tuits viejos de los integrantes de Los Pumas que salieron a la luz estos días, se encuentran algunos que llamaron mucho la atención porque además de ser discriminatorios están dedicados a una persona en particular. Se trata de las publicaciones de Santiago Socino, que inexplicablemente atacaba a Claribel Medina y le deseaba la muerte. La actriz, sin poder creer lo que veía, se refirió a esos comentarios en sus redes sociales.

Socino, que nunca conoció a Claribel, demostraba en una larga serie de tuits mucho odio contra la artista. "Si me dan un tiro sin ningún tipo de duda va a ir a la cabeza de Claribel Medina”, escribió en 2011 el deportista.

En Twitter, varios usuarios notaron el patrón repetido. Se refería constantemente a Medina: “¿Todos odiamos a Claribel Medina? Negra de mierda”, “Le pegaría un tiro a Claribel Medina, matarla no. Un tiro. Así sufre”, “Cuando deportan a Claribel Medina por pelotuda?”.

Vale decir que Santiago también se burló e insultó a judíos y distintos colectivos latinoamericanos.

Los increíbles y agresivos tuis del rugbier contra la actriz.

Claribel decidió hacer un descargo en Instagram sobre la agresión recibida. “Tenedor libre de Misoginia” escribió titulando la foto con las capturas de los tuits.

A continuación escribió un largo texto: “Leo esto y aún no puedo entender este odio, esta violencia, este espanto, lamentablemente. Hoy soy la cara visible del ataque y otros, otras, ‘otres’, que no sabemos. Inaceptable. Odio. Haters. Violencia. Violencia. Amenazas. Threats. Racismo. Horror. Vergüenza. Sociedad".

"Duele leer estos innecesarios tweets, que si bien fueron escritos en 2011, 2012 y 2013, es para prestar atención a este tipo de ataques miserables. Lamentable. Xenofobia”, continuó.

Además, expresó que a pesar de no sentirse mal por los insultos recibidos quiso reflexionar más allá de ella: “No puedo hacer la vista larga, no porque me duela, sino porque es sencillamente inaceptable. Somos una sociedad tratando de ser mejores habitantes en este mundo. Hoy es esto, mañana puede ser la muerte causada por esta locura".

"Esto es incitación a la violencia. Su cuenta es @santeango y sus opiniones contra paraguayos, bolivianos, negros, trabajadoras domésticas son nefastas y repudiables. Discriminación”, cerro.

Horas después, la participante del "Cantando 2020" borró su publicación. Socino por su parte hizo una disculpa general sobre el tema en sus redes: "Estoy muy arrepentido y avergonzado de mis dichos que se viralizaron durante el día de hoy. Quiero pedir disculpas a quien puedo haber ofendido con lo que dije en ese momento, y lo repudio absolutamente".