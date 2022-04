Cinthia Fernández siempre está pensando en sus hijas y el bienestar de ellas. Por esa razón, la bailarina decidió hacer un cambio en la pileta de su casa y lo mostró a través de sus redes sociales.

Allí se puede ver como le agregó un tobogán para que las niñas se deslicen y terminen dentro de la piscina. Además, cuenta con una cascada y por la noche se ilumina haciendo que sea apto para cualquier momento del día.

.

Este nuevo juego que decidió incorporar la morocha en su pileta cuesta alrededor de 9500 dólares, según averiguó TN. A pesar del monto, la panelista de Fabián Doman no pagó ya que hizo un canje a través de su cuenta de Instagram.

"Va tomando forma el nuevo juego que me hicieron", escribió la ex pareja de Martín Baclini. Allí no solo se podía ver la nueva instalación, sino que también el arroba de la empresa que se lo hizo.

Cinthia Fernández con sus hijas disfrutando la pileta de su casa.

En medio de toda esta remodelación, Fernández se encuentra en una nueva pelea judicial con su ex pareja, Matías Defederico. El empresario rosarino decidió opinar y expresó que era algo inevitable.

¡Mirá las fotos de los cambios en la pileta de Cinthia Fernández!

Los cambios en la pileta de Cinthia Fernández.