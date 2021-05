Desesperada por la larga espera que se produjo sobre la autopista, Cinthia Fernández hizo pis a un costado de la Panamericana ya que no podía aguantar más sus ganas de ir al baño.

Angustiada por lo sucedido explicó la situación a través de un video en sus redes sociales en el que también mostró la interminable fila de autos atascados en la calle por los controles de circulación por el confinamiento por el coronavirus.

.

Al principio, la panelista se mostró irritada por la interminable espera para poder avanzar y seguir con su camino, pero luego manifestó su insólita decisión. "Hace dos horas que estoy parada en Panamericana. Tuve que salir a pillar en medio de la Panamericana... ¡Dos horas y esta mierd... no se mueve!", soltó enfurecida.

En la descripción del video contó: "No es joda. Me hice pis todas las botas de Gamuza, un asco no daba más". "Parada a cero, eh. ¿En pleno aislamiento? ¿Qué caraj... están haciendo? Estoy parada hace dos horas porque están pidiendo permiso. ¿Por qué no van a hacer eso en la marcha de los muchachos? ¿Por qué no se van a cag...? En plena Panamericana ¿Por qué no los ponen en los peajes, adentro de cada bajada? Hijos de mil", propuso con indignación.

El video lo subió a través de sus historias de Instagram en la tarde del lunes, cuando muchas otras figuras de la farándula también se quejaron en sus redes por las demoras sobre la autopista.