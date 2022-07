Si bien Cinthia Fernández está atravesando un gran escándalo mediático con el padre de sus hijas, Matías Defederico, la modelo expresó en varias oportunidades que "el amor de su vida" en realidad es Martín Baclini, de quién se separó en agosto de 2019.

.

De todos modos, la panelista y el empresario aún mantienen el cariño de lo que fue aquel noviazgo intenso. De hecho, el rosarino también conserva sentimientos por Bella, Charis y Francesca, las hijas de la bailarina, con quiénes se reencuentra siempre que puede.

Ahora, parece que el próximo reencuentro será justamente entre Cinthia Fernández y Martín Baclini. La panelista de "Momento D" compartió en su perfil que el viernes por la noche se juntará con su ex pareja, en una cita muy especial.

Cinthia Fernández saludó a Ángel de Brito por su cumpleaños y adelantó detalles del festejo.

En principio, Fernández adelantó el motivo del evento. "Feliz cumpleaños Ángel. Te quiero amigo, te amo, y hoy tenemos fiesta loca en la bañera. ¿Alguien me puede explicar por qué el señor Ángel de Brito te manda una invitación con una bañera? Le pregunté: '¿Amigo, hay que ir en bolas?'¿Por qué una bañera en la invitación?'. Nos vamos a enterar hoy a la noche", indicó la modelo sobre la fiesta de cumpleaños del conductor de " LAM".

Tras expresar sus dudas al respecto de la temática, la mediática luego etiquetó a De Brito y le consultó: "Además de la bañera... ¿Por qué va mi ex?". En ese sentido, Cinthia adjuntó su chat con Baclini, en el que hablaron del encuentro inesperado que tendrán.

Cinthia Fernández reveló que se encontrará con Martín Baclini en el cumpleaños de Ángel de Brito.

"Mañana te veo en el cumple, más lindo Ángel que me invitó. Me sorprendió", escribió el empresario. "Posta", le contestó su ex pareja entre risas.

Mirá lo que dijo Cinthia Fernández sobre sus sentimientos por Martin Baclini