En los últimos días Cinthia Fernández compartió una transmisión en vivo por las redes sociales con Martín Baclini donde una vez más demostraron el buen vínculo que mantienen pese a haber terminado su relación amorosa. Pero los rumores de una reconciliación no tardaron en circular.

Luego de compartir una foto en su perfil de Instagram muy cerca de su ex los usuarios comenzaron a sospechar acerca de la vuelta de la pareja y en los comentarios hubo manifestaciones tanto a favor como en contra. Pero rápido, la precandidata a diputada nacional por el partido Unite salió a responder los trascendidos y no dejó lugar a dudas: "¡No volví!".

En el vivo de Instagram que compartieron se los puede ver muy cómplices y divertidos en una conversación distendida, Cinthia desde su escapada a Bariloche y Baclini desde su casa.

Si bien el empresario y la panelista de 32 años suelen mostrarse muy unidos, incluso él guarda un lindo vínculo con Francesca, Bella y Charis, las hijas de ella con Matías Defederico, la relación amorosa se terminó. "No volví. Mirá la charla y te das cuenta que no es así", respondió Cinthia ante la consulta de un seguidor.

Luego explicó en otro comentario: "No estamos porque no queremos ninguno. Nos jodemos, que es él, que soy yo... Nosotros ya sabemos lo que nos pasa y lo que puede o no ser. Hoy es nada".