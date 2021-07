Diego Maradona Jr. ha estado en el foco de las críticas desde ayer por una publicación que hizo en sus historias de Instagram. El futbolista se mostró junto a su hijo mientras tomaban un helado pero en el video se puede observar un largo beso que el dio en la boca.

Esto ha generado distintas respuestas pero la mayoría fueron de reprobación. Una de las personas que replicó el video para repudiarlo fue Cinthia Fernández. La modelo utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su enojo con respecto a las imágenes publicadas.

.

La panelista comentó con aparente enojo: "Me da mucho asco este tipo. Esto no es normal. Que alguien haga algo ya". Cinthia no se detuvo allí y compartió otro mensaje: “Asco, Diego Jr. Asco”.

El mensaje de la modelo.

Si bien el rostro del nieto de Diego Maradona fue ocultado con un emoji, las imágenes cobraron fuerza con velocidad por lo que eliminó la historia a los pocos minutos de su publicación.

El italiano publicó una serie de historias para responder las críticas que recibió. “Mi culpa es haberle dado un beso a mi hijo. Es un asco lo que me están escribiendo. Los enfermos son ustedes”, explicó.

El video que publicó Diego Maradona Junior y generó muchas críticas