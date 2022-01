Cinthia Fernández es una de las figuras argentinas que más entrena. A pesar de tener tres hijas chiquitas, siempre encuentra un espacio en su día para poder ejercitarse. En su último posteo demostró cuánto sacrificio pone en su entrenamiento, y subió a sus redes sociales un video en el que se ve como levanta 90 kg de glúteos.

En su cuenta de Instagram, ella comparte sus entrenamientos y los ejercicios que realiza, pero está vez se superó y decidió mostrarlo. Además, ella también comercializa su propia marca de ropa deportiva y así incentivar a que más mujeres comiencen a moverse.

.

"Hace una semana que no entrenaba y tenía que descargar", comenzó escribiendo la bailarina. Asimismo, explicó: "Así que mi ciela, ya sabés, no hay milagros, entrená". Haciendo referencia a que no todo se basa en cirugías estéticas o trucos mágicos.

A pesar de sus entrenamientos y preparación física que ella tiene, tiempo atrás contó que sufrió de vigorexia. Se trata de un trastorno mental que afecta a las personas obsesionadas por su estado físico, lo que modifica su conducta alimentaria y sus hábitos de vida.

Cinthia Fernández después de sus entrenamientos.

Por suerte, la ex esposa de Matías Defederico pudo recuperarse de su trastorno y reconoció que no le estaba haciendo bien a su vida diaria. Frente a esto, hoy en día es más consciente de su entrenamiento y de los alimentos que consume.

¡Mirá el video del entrenamiento de Cinthia Fernández levantando 90 kg de glúteos!