Después de anunciar su candidatura a diputada por la Provincia de Buenos Aires representando al partido "Unite" en las PASO, Cinthia Fernández invocó a sus seguidoras para que la ayudaran a elegir qué foto utilizar para la boleta de cara a las elecciones 2021.

"Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. Para adelante... ¡como siempre en mi vida!", había expresado la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" en sus redes.

En la misma línea, la candidata compartió un emocionante mensaje dirigido a las mujeres, el principal objetivo de Fernández para su futuro en la política: "Me pareció una linda idea que ustedes elijan la foto de mis boletas".

El principal foco de la campaña de Cinthia Fernández son las mujeres.

"Si yo voy a darle voz y pelear por los derechos de las mujeres que estamos muy solas, y si yo voy a pelear por los derechos de los chicos de esas mamás que hacen malabares y dan la vida por ellos, así como también por la minoría de hombres que sufren esta situación, quiero que se sientan identificados desde el vamos. Que ustedes sean parte de todo", expresó la candidata en Instagram.

.

“Desde el gesto mínimo, como este, hasta pelear por las cosas que a ellos no les importa, no se ocupan, y no son negocio, como ha de ser todo lo relacionado a los chicos…¿saben por qué? porque no votan”, sentenció sobre lo que va a llevar a cabo.

“Pero se olvidaron que las mamás votamos. Quiero ser una molestia para ellos, para que de una vez por todas se preocupen y ocupen de los temas de familia. Así que todo suyo. ¿Qué foto eligen 1, 2 o 3?", cerró la angelita al preguntarle a sus seguidores qué imagen prefieren para su boleta.