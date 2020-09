Tras sentirse denigrada en "El show del problema", Cinthia Fernández abandonó su posición de panelista entre lágrimas y varios la criticaron en redes sociales. Uno de los que le dio "me gusta" a los comentarios de sus detractores fue Matías Defederico. Por ello, Fernández decidió hacer un fuerte descargo.

Todo comenzó cuando en el programa conducido por Nicolás Magaldi bromearan por el enojo de Cinthia, que no recibió crédito por una información que había brindado para un informe del ciclo. Todo esto sucedió en un contexto especial, dado que hace días se informó que "El show del problema" volvería a su formato original, por lo que no habría más panelistas. Sumando su enojo, con la preocupación por quedarse sin trabajo, la mediática se puso a llorar y dejó su puesto de trabajo.

Cuando la noticia llegó a los portales, hubo varios tuits maliciosos en su contra y su ex marido, Matías Defederico, tildó como favoritos dos que apuntaron contra Cinthia.

"Quien lee y escribe, nunca pide pan. Es un refrán", fue una de las frases. La otra fue escrita por Ulises Jaitt: "Siempre Cinthia Fernández llora que se queda sin trabajo, por algo será, igual tiene un Instagram, que no para de facturar, y un ex que le pasa plata para sus hijas, no pasa ninguna necesidad. Trabajo no tiene la gente que depende del IFE para comer y que no tiene canjes".

Ante estos "me gusta", que avalan los comentarios realizados, la madre de Bella, Charis y Francesca decidió contraatacar. "Al padre de mis hijas le voy a contestar clarito y al pie", comienza diciendo en un tuit, con aparente hartazgo sobre la situación.

Luego, continúa: "Deja de hacerte el canchero porque deberías estar agradecido que mantengo a mis hijas por casi-completo porque con lo que vos 'podes dar', que no es lo que firmaste, tenés una ejecución de deuda en la cuota alimentaria".

El tweet que inició el terrible descargo de Cinthia.

"Así que en vez de reírme, me preocuparía por buscar mas laburo para cumplir con los derechos de las hijas que tenemos en común. A ser más agradecido, querido, y de paso, si podés, un poco más buen hombre... U hombre, mejor dicho", expresó luego, con un tono encolerizado.

"Ah, una cosita más. Matias Defederico, no des me gusta como si fuera un logro darme cuota alimentaria (que me das 1/3 ), es tu obligación papi. SOS EL PADRE".

Pero eso no fue todo, porque para cerrar, vuelve a expresar su desagrado con las reacciones en redes de su ex: "La ejecución de deuda pueden pedírsela a mi abogado para averiguar cuánto debe. Y yo, calladita, ¡siguiendo todo vía legal! No pelotudeando en tweet. Así que a ser más hombre y agradecido".

Vale recordar que hace algunas semanas, en una entrevista, el jugador había dicho que siempre iba a querer a Cinthia por ser la madre de sus hijas. Pero evidentemente, la corta tregua finalizó y la pareja vuelve a un estado belicoso.