Pese a estar separados, Cinthia Fernández y Martín Baclini mantienen un muy buena relación. Incluso el empresario también es muy cercano las pequeñas Charis, Bella y Francesca, hijas de ella fruto de su relación con Matías Defederico.

Pero hace algunos días, la panelista y Baclini grabaron un fogoso video juntos que encendió fuertes rumores de una reconciliación. Incluso él pasó de visita por la casa de Cinthia este fin de semana.

La ex pareja se filmó casi a los besos con el ritmo de "Ya no te extraño", el nuevo tema de Jimena Barón. Sin embargo, hacia el final del clip aclararon que no volverían a estar juntos.

De todas formas, los seguidores de la bailarina se quedaron con la duda y aprovecharon la oportunidad de preguntarle acerca de su relación con Baclini a través de las historias de Instagram. "¿Estás con Martín?", fue una de las primeras consultas.

La angelita respondió que "no" con un gesto de su cabeza y luego aclaró: "Hace media hora se fue de casa". Después otro usuario preguntó: "¿Volvieron con Martín?" y Cinthia explotó con una fuerte reflexión dedicada a su ex.

"¿Te puedo decir una cosa querido? Me tenés las bol... llenas. Me cagast... el cuestionario del día, todo el mundo me pregunta volviste, volviste, volviste. Hasta acá lo tengo que aguantar. A vos te digo Martín Baclini", fue su respuesta pero no descartó la reconciliación.