Tras su polémica separación de Martín Baclini, con quien volvió a discutir porque ambos se quedaron afuera del " Bailando", Cinthia Fernández ya tendría a alguien que ocupa el lugar que dejó vacante el empresario.

La encargada de mandarla al frente fue Yanina Latorre, su compañera de " Los Ángeles de la Mañana", quien manifestó: "Si no lo contás vos, lo cuento yo. Hay uno que le gusta. Se van a ver post cuarentena. Es empresario. No es del medio".

Para echar más leña al fuego, Latorre incluso contó cómo fue su primer contacto: "Ella lo conoció en el contexto de algún canje o chivo que alguna vez hizo y el tipo estuvo en esa reunión de parte de esa marca. Y a partir de ahí le quedó el teléfono. Y no me pongas esa cara. No mientas. Ahí empezó el vínculo. No se había fijado en él y ahora se están acompañando". Por su parte, la bailarina se puso colorada y solo acotó: "Estoy nerviosa".

En las últimas horas, Cinthia publicó un llamativo mensaje en su cuenta de Instagram con el que habría confirmado su romance: "Señorita debe usted tener en claro que su rol en esta vida no es otro sino ser feliz y hacer las cosas que la hacen sonreír. No más, no menos".