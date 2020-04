Meses atrás, Cinthia Fernández había perdido su billetera con todos sus ahorros en un supermercado y luego de contarlo en sus redes sociales, logró que se la devolvieran. Ahora, la bailarina fue víctima de un robo en el country en el que vive y escrachó a una vecina en sus redes sociales.

Cinthia esperaba un paquete de una marca que le mando un producto por canje, pero se equivocaron y lo mandaron a otro lote. Al enterarse, la "angelita" no dudó en escrachar a su vecina, quien ya había usado el producto.

"Esto es increíble. Hace unos días que le vengo preguntando a la guardia de mi barrio si me había llegado un paquete. Resulta que desde el correo mandaron mal el número de mi lote, entonces, la guardia lo entregó tres casa arriba de mi casa. La guardia me avisa 'dice la vecina que vayas a buscar el paquete'. O sea, hace una semana que alguien se quedó con un paquete que no le pertenecía. Hoy, toco la puerta de mi vecina y miren lo que pasó", dice antes de mostrar la cámara oculta.

Al encarar a la vecina, ella contestó haciéndose la desentendida: "Me llamaron por lo tuyo. Yo no sabía, lo agarré y lo usé. Si no te molesta está usado".

"¿Cómo vas a usar algo que no pediste? Lo que hiciste fue un robo. Encima lo usaste, con todo lo que está pasando usaste algo de cuidado personal. Y te hacés la boba, no contestás. ¡Damelo! Con la calentura que tengo me vas a dar el paquete, porque me corresponde a mí", arremetió Cinthia.

Y la vecina comenzó a enojarse: "Hablame bien...". La mujer intentó cerrar la puerta pero la bailarina la frenó con fuerza: "Te lo vine a pedir bien. Es mi paquete y está siendo robado. Te estoy escarchando y estás confesando que no era tuyo. Te voy a denunciar".

"Por favor, te pido que me des mi paquete porque me corresponde", le pidió Cinthia. "Hasta que no me lo pidas bien, no", contestó la vecina.

"Qué papelón. Me devolvió las cosas contaminadas. Me agredieron, porque me empujaron para sacarme de su casa. Su hija y ella. Van a ser denunciadas por robo", lanzó la panelista.

También intercedió la hija de la vecina quien disparó: "¿Te creés que sos la única famosa, nena?".

Cinthia regresó a su casa con el producto usado y denunció: "¡Qué papelón! Me devolvió las cosas contaminadas. Me agredieron, porque me empujaron para sacarme de su casa. Su hija y ella. Van a ser denunciadas por robo. Me tiraron la caja. Es un aparato que cuesta muchísimo. Es una vergüenza. Las autoridades del barrio ya han sido avisadas. Me robaron y me pegaron entre dos personas. Una me tiró el pelo y la otra me empujó con mucha violencia del marco de la puerta. Hice la denuncia a la comisaria. Me parece patético. La crisis humana que estamos teniendo es dolorosa. Es una maleducada, sin escrúpulo. Acá está la chorra de mi vecina".

