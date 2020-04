Luego de que Agustina Agazzani, actual novia de Martín Baclini, decidiera renunciar al "Bailando" para evitar cruces mediáticos con Cinthia Fernández, la bailarina la destrozó en las redes.

Todo comenzo este sábado cuando Agustina decidió realizar un intenso descargo donde contaba los motivos de su salida del certamen. En este texto, la modelo también le tiró "palitos" a Cinthia y lejos de quedarse callada, la ex de Baclini le respondió sin piedad.

"Y poniéndote tan nerviosa con la información, lo único que lográs es que se hable más del tema", escribió la panelista y mostró la rutina de "Los Ángeles de la Mañana" donde se veía el historial amoroso de la modelo.

La imagen decía: "Likes entre Agus Agazzani y Neymar", "Gastón Soffritti, Hernán Bernasconi y Grego Rosello".

Luego, Fernández fue por más y criticó: "Nadie la investigó. Hacemos nuestro trabajo. No nos hagamos las santas y educadas, sabía donde se metía. No di sola la data, así que más que demostrado que es trabajo. Lamento que no le guste la información".

Por último, aseguró picante: "Mabel si te metés con un famoso en conflicto y al programa más visto, pero no te gusta lo mediático, iba a pasar como también fuera del Bailando".