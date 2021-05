Luego de que se hiciera pública su separación con Verónica Soldato y circularan las versiones sobre infidelidad con varias mujeres, Horacio Cabak impuso un bozal legal para que los medios no hablen sobre su relación de pareja.

A través de sus redes sociales, el conductor celebró que la Justicia haya resuelto el pedido a su favor y agradeció a sus abogados Fernando Burlando y Elba Marcovecchio por intervenir y ayudarlo en el caso. "Las cosas de a poco van volviendo a su sitio", manifestó el modelo junto al documento judicial.

Las cosas de a poco van volviendo a su sitio.



Gracias Dr. Fernando Burlando

Gracias Dra. Elba Marcovecchio pic.twitter.com/mdVPcHXLAd — Horacio Cabak (@HoracioCabak) May 3, 2021

Pero Cinthia Fernández reaccionó muy mal sobre la actitud del modelo y le salió al cruce con fuertes palabras en su contra. La panelista respondió el tuit de Cabak y lo tildó de "cagón".

Cagon ! — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) May 3, 2021

Luego otro usuario le replicó a la panelista de "Los Ángeles de la Mañana": "Cagón por no tratar de seguir lastimando a sus hijos, empatía Cinthia. No con él, sino con la mujer y sus hijos". Pero ella aclaró: "Por no pedir disculpas a su mujer ni decir la verdad. Es mi opinión, igual ya todos vieron lo que es el tipo".

Por no pedir nunca disculpa a su mujer ni decir la verdad . Es mi opinión . Igual ya todos vieron lo q es el tipo — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) May 3, 2021

Por último, Cinthia compartió el descargo de otro usuario contra Cabak en el que manifestó: "Lo que nunca vas a recuperar es la confianza de tu familia. Hiciste un buen trabajo para eso. Felicidades".

