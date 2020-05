Cinthia Fernández estalló en las redes sociales al ver que Matías Defederico contó una intimidad de ellos. Cuando la mediática se enteró que el padre de sus hijas reveló en los medios que ella le ofreció quedarse en su hogar, grabó un polémico video para aclarar la situación.

"Para dejar en claro el señor se ofendió porque supuestamente yo le dije sucio en la televisión. Hablé de higiene, higiene de mi auto, que si tengo que subir a mis hijas para llevarlas a tu casa... ¿No ves lo que te expliqué en privado? Lo dije en la televisión, ¿qué te hacés el ofendido?", expresó la panelista en los primeros segundos de su video.

.

"Siete años estuviste conmigo, obviamente te van a preguntar cómo hacemos como padres en la cuarentena, ¿todo te ofende? Acostumbrate querido", continuó a los gritos desde su auto.

"¿Y por eso haces la vendetta que yo te invité a mi casa porque me muero por vos? Nene te estaban detonando la casa, y lloraste y dijiste si podías ir a ver a las nenas porque no tenías donde estar. Yo te dije: 'Sí, no hay drama y si no tenés donde dormir hay una casilla en la casa'", comentó Fernández notablemente enojada.

Para cerrar, insistió en remarcar que no tiene ningún interés romántico con él. "No porque yo estoy atrás tuyo. Ni aunque seas la última agua en el desierto Defederico, ni muerta vuelvo con vos, ¿te quedó claro?", concluyó.