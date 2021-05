María Becerra, la joven trapera de 21 años que hace vibrar al mundo de la música con su voz y estilo, formó parte de la gran apertura de "ShowMatch La Academia". La cantante entonó sus hits "High" y "Acaramelao", pero al otro día estuvo en el ojo de la tormenta por una potente información que brindó Cinthia Fernández.

La panelista aseguró en "Los Ángeles de la Mañana" que el mánager de la artista no logró entenderse con la producción del ciclo y que ella estaba "bastante agrandada".

Los dichos de la bailarina causaron fuertes repercusiones en las redes sociales y sobre todo en los fanáticos de María, quienes no perdonaron a Cinthia y le dedicaron lapidarios mensajes.

Cansada de las críticas, Cinthia decidió hacer un extenso descargo en sus historias de Instagram para responderle a los seguidores de la trapera: "El nivel de violencia de los fans de María Becerra es tremendo. Tipo: 'Ojalá que te mueras, forra, hdp, cornuda, que te agarre de todo'. Yo entiendo a la juventud, pero no entiendo eso”.

Y aclaró con tono amable: "Yo les quiero decir algo: he hecho Tik Tok de ella y amo su música. Eso no tiene nada que ver con que el otro día dijimos una información que nos pasaron desde la producción, del día de grabación, de los comportamientos del representante de María Becerra, que la notaron a ella distante, como que daba la sensación de mala onda y agrandada. Pero yo a ella no la conozco, no tengo el gusto. Me parece talentosísima, me parece un orgullo. Es una persona que está en el podio de la música. Es gente nueva, bella, fresca, pero no la conozco".

Por último manifestó tratando de ponerle fin al enfrentamiento con los jóvenes que siguen a María Becerra: "Se nos pasa la información, la que chequeamos y la dijimos, no significa que ella sea así. Pudo ser timidez. No es algo que digo yo o que opino yo, solo dimos información. Me pareció un montón (lo que me dijeron). Revéanse. No puedo decir que me cae genial o mal porque no la conozco, pero me encantaría".

