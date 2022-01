Cinthia Fernández pasa un momento delicado por la pelea que mantiene con Matías Defederico, el padre de sus tres hijas. A pesar de llevar años separados, las disputas no terminan e incluso la Justicia falló a su favor en las últimas horas con una perimetral para que el ex futbolista no pueda publicar nada sobre ella.

Como si fuera poco, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" estuvo en el centro de la polémica por un tweet que justamente relaciona a sus hijas. El pasado seis de enero comenzó una nueva edición del Festival Jesús María y con ello inició la actividad de doma, un clásico en el evento histórico que se realiza en Córdoba.

.

La periodista y activista por los derechos de animales, Valeria Schapira, acudió a su cuenta de Twitter para expresarse en contra de la realización. "Me dan asco estos psicopatas del festival de doma de Jesús María", comenzó. Además, agregó: "Y más tristeza aún siento que TV Pública legitime el maltrato animal televisandolo y amplificándolo".

Cinthia Fernández se sumó al reclamo y relató una situación que vivió en su propia casa. "Mis hijas estaban mirando y empezaron a gritarle al televisión diciendo: 'Pará', 'Basta', me pareció desagradable", escribió con indignación por la emisión del festival.

El mensaje de Cinthia Fernández contra el Festival Jesús María.

Como cada año, la doma genera mucha polémica y esta vez cobró relevancia por la popularidad de la modelo. Más allá de los dichos contundentes de Fernández, el festival sigue su desarrollo de forma habitual sin sobresaltos.