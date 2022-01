Al igual que muchas otras famosas, Cinthia Fernández es la creadora de una cápsula para una marca de ropa deportiva. Y si bien nada es original, la ex panelista de "Los Ángeles de la Mañana" denunció a través de las redes sociales que Floppy Tesouro copió todos sus diseños para su propia línea de indumentaria.

La mamá de Charis, Bella y Francesca comenzó con su denuncia al dar algunas pistas de la mediática y fue la propia Juariu, participante de "MasterChef Celebrity 3", quien descubrió la identidad de la "plagiadora".

Juariu descubrió que Cinthia Fernández denunció de plagio a Floppy Tesouro

“Me causa gracia la marca que nos está copiando. ¿Es necesario hacer el mismo top que nosotros? Menos mal que a una de las chicas de la cápsula la tengo bloqueada porque hasta hablaba igual que yo, para poder vender. Me voy a hacer fotos de la cápsula. Me enteré que la que me choreó los modelos también le choreó a otra famosa”, expresó indignada la modelo en sus redes sociales.

.

Después, la mediática 33 años aseguró que Tesouro también plagió los diseños de otras famosas argentinas como Stephanie Demner o la China Suárez: “Hice coreos inspirándome de otro páis, quien no copia pero copia de otro país, no de colegas tan cercanos, que están emprendiendo, pica más alto, no con una pichi como yo, no se metan en el laburo ajeno. Como Stephy (Demmer) es muy exitosa, hace cosas muy hermosas y vende todo adivinen ¿qué pasó? ¿quién la copió?".

Además de copiar a Cinthia Fernández, Floppy Tesouro plagió a Stephanie Demner.

¡Mirá todo sobre el plagio de Floppy Tesouro a Cinthia Fernández!