Luego de la pelea entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul, Yao Cabrera desafió al Chino Maidana a replicar el enfrentamiento y aseguró que en caso de perder se iría del país.

"Reto al Chino Maidana, y me doy con él acá en la Argentina, cara a cara. Si me gana, me voy de la Argentina para siempre", aseguró el influencer en sus redes sociales en un video que rápido se volvió viral. Tanto es así que el excampeón superligero y wélter de la Asociación Mundial de Boxeo aceptó la invitación y subió más la apuesta.

.

Este jueves, el hijo del boxeador, Marcos Nahuel, conocido en las redes como Rufus, compartió la respuesta de su padre a Yao. "Che vos Yao Cabrera... Mirá, yo no peleo con amateurs ni con pelotud... pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país", disparó el Chino en un polémico video que recibió miles de reacciones en Twitter.

Al momento de publicar el clip, el joven de 17 años disparó contra el youtuber argentino: "Si no lo mata él, lo mato yo, je". Y luego aclaró: "Por las dudas, yo no trabajo con esos personajes solo estoy como ustedes que quiere que lo cague a palos y si no lo hace él lo hago yo".

El fuerte cruce entre el hijo del Chino Maidana y Yao Cabrera

Ante el insólito desafío del influencer hacia su padre, Rufus disparó picante y tildó a Yao de "abusador". "No te fuiste por tocar nenas, te vas a ir por una pelea", cuestionó picante en respuesta a una publicación del mediático donde anunciaba la pelea.

No te fuiste por tocar nenas, te vas a ir por una pelea https://t.co/UCSS617Zlx — Rufus (@Marcosmaida1) June 7, 2021

Luego, Yao, quien fue vinculado en una relación sentimental con More Rial, le salió al cruce con una serie historias de Instagram donde se descargó. Pero el joven retrucó a través de tuits: "Ya esta caberga deja de mencionarme en las historias porfa. El fan yao!".