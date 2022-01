Luego de tener un brote psicótico en su casa y que un efectivo de la Policía terminara pegándole un balazo para reducirlo, Chano tuvo que quedar internado para recuperarse y reflexionó para cambiar su estilo de vida. El consumo de drogas lo estaba llevando a la muerte.

El cantante decidió ir a una clínica de rehabilitación para iniciar su camino de sanación y desde allí le concedió una entrevista a Juana Viale, a quien le dijo: "Estoy mejor que nunca, yo sé que parece extraño, pero estoy en una comunidad terapéutica con un tratamiento que incluye una internación que lo necesitaba de verdad, porque si no hubiese pasado lo que pasó, no hubiese parado. Voy a tomar esta tocada de fondo como parte del aprendizaje más grande que tuve en mi vida para que sea la última, la verdad".

"Durante la pandemia estuve solo en una casa gigante y consumía solo. Ya no podía soportar que haya gente y era muy triste, porque la verdad es que la estaba pasando muy mal. Días antes del accidente empecé a consumir alcohol y sustancias, y no me acuerdo de nada. Juro que iba a comprar sustancias llorando y no podía parar", agregó. "Yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas y a mí a mí ese balazo me sirvió, más allá de que haya perdido el riñón y haya perdido parte del páncreas y haya perdido el bazo, la bala entró y salió a tres milímetros de la columna, por lo que podría haber no caminado nunca más", dijo en ese momento.

Unos minutos más tarde de las 12 del 1 de enero de 2022, el cantante escribió una profunda reflexión en las redes sociales, luego de todo lo vivido.

"Gracias a Dios por resucitarme y

Gracias a la vida por dejar entrar mi música en ustedes.

Una hermosa forma de eternidad", expresó.

"Feliz año para todos", cerró.

